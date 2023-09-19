В Москве задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы Роспотребнадзора

Сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого 37-летнего мужчину, который подозревается в убийстве женщины, тело которой накануне обнаружил прохожий в парке на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"В кратчайшие сроки местонахождение фигуранта установлено. Им оказался 37-летний мужчина, который задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение", - сказали в пресс-службе.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что погибшей оказалась начальник отдела кадров столичного управления Роспотребнадзора Наталья Радченко.

В ходе допроса задержанный признал вину. С мужчиной проведена проверка показаний на месте, где он рассказал и показал следователям, как совершил преступление.

"По предварительным данным, ранее он не был знаком с потерпевшей, а мотивом убийства явилась внезапно возникшая беспричинная неприязнь к проходящей мимо женщине", - добавили в главке.

Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед Кунцевским районным судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.