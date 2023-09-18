У здания администрации главы ДНР прогремели взрывы
Днем в понедельник, 18 сентября, у здания администрации главы ДНР в центре Донецка произошли взрывы. Что известно об этом на данный момент - читайте в материале «Рамблера».
Что произошло
Корреспондент РИА Новости сообщил, что речь идет об обстреле. По его словам, было как минимум одно попадание в здание администрации.
На видео, опубликованном агентством, слышны звуков взрывов и виден столб дыма.
В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщается, что ВСУ в 14:50 выпустили по центру города три ракеты из реактивной системы залпового огня.
«Н.п. Константиновка – г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО», - отмечает в сообщении.
Мэр города Алексей Кулемзин подтвердил, что Донецк под обстрелом.
«Центр Донецка под обстрелом. В зоне риска бульвар Пушкина. Подробности уточняются», - написал он.
Последствия
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет. Зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.
По данным РИА Новости, ракета попала в крышу администрации, фрагменты крыши разбросало по близлежащим дорогам.
Источник ТАСС в оперативных службах ДНР заявил, что, по предварительным данным, есть поврежденные здания.