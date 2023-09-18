У здания администрации главы ДНР прогремели взрывы

Днем в понедельник, 18 сентября, у здания администрации главы ДНР в центре Донецка произошли взрывы. Что известно об этом на данный момент - читайте в материале «Рамблера».

Что произошло

Корреспондент РИА Новости сообщил, что речь идет об обстреле. По его словам, было как минимум одно попадание в здание администрации.

На видео, опубликованном агентством, слышны звуков взрывов и виден столб дыма.

В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщается, что ВСУ в 14:50 выпустили по центру города три ракеты из реактивной системы залпового огня.

«Н.п. Константиновка – г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО», - отмечает в сообщении.

Мэр города Алексей Кулемзин подтвердил, что Донецк под обстрелом.

«Центр Донецка под обстрелом. В зоне риска бульвар Пушкина. Подробности уточняются», - написал он.

Последствия

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет. Зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

По данным РИА Новости, ракета попала в крышу администрации, фрагменты крыши разбросало по близлежащим дорогам.