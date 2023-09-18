Россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийства в парке

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Екатеринбурга, лишившего жизни двух мужчин из-за удочки и разбойное нападение на девушку в городском парке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Осужденный проведет первые пять лет в тюрьме, а затем будет отбывать срок в колонии особого режима. При назначении максимального наказания суд учел прошлое екатеринбуржца — он уже был судим за тяжкое преступление. Его зовут Руслан Закиров, уточняет URA.RU.

Из приговора следует, что вечером 12 июня 2022 года мужчина распивал спиртное со знакомым, после чего похитил у него удочку. Позже хозяин стал искать ее и тогда Закиров нанес ему несколько ударов ножом. Очевидцем преступления стал прохожий, на которого уголовник тоже напал и ударил два раза ножом.