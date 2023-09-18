Отсидевший 22 года в тюрьме убийца сбежал в день освобождения

Отсидевший 22 года за убийство заключенный сбежал в день своего выхода из тюрьмы в Иркутской области. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщил представитель ГУФСИН РФ по региону.

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— Начало срока у него 2001 год, конец срока 2023-й. Был осужден за убийство. Сегодня должен был освободиться. В настоящее время за то, что самовольно покинул место, где отбывал наказание, объявлен в розыск, — заявил он.

Убийца сбежал из колонии-поселения при ИК-19 в рабочем поселке Марково под Иркутском. Теперь за побег беглецу грозит до четырех лет нового срока, передает РИА Новости.

Еще один побег произошел в августе 2021 года. Тогда из ИВС в Подмосковье сбежали пятеро заключенных: Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Николай Тетеря и Александр Мавриди, которого обвиняли в убийстве бизнесмена.

Следственный комитет доказал, что бывший начальник ИВС в Истре поместил шестерых фигурантов одного уголовного дела по статье «Кража» в одну камеру, что запрещено федеральным законодательством.