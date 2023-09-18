При взрыве баллона с газом на российском заводе пострадал рабочий

В Бердске Новосибирской области при взрыве газового баллона на заводе пострадал рабочий. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС по российскому региону Евгений Лебедев, пишет Ngs.ru.

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По его информации, баллон с газом взорвался на крыше электромеханического завода в Бердске. Пострадал рабочий — его доставили в больницу. Врачи оценивают состояние россиянина как тяжелое.

Происшествие на российском предприятии произошло 16 сентября, но о нем стало известно только сейчас. Других подробностей о взрыве не приводится.