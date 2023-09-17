На территории российского предприятия упал снаряд ВСУ

Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили снаряд по территории предприятия в Белгородской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Прилетов на территорию города Шебекино не зафиксировано. Зафиксирован прилет одного снаряда на территорию промышленного предприятия за чертой жилой застройки», — сообщил Жданов, уточнив, что днем будет проводиться обследование на предмет разрушений.

Он также отметил, что никто не пострадал.