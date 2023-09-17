В Иркутской области свыше 20 вооруженных мужчин в камуфляже, прилетели на вертолетах и захватили нефтяную компанию «Дулисьма», расположенную в Киренском районе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT и публикует видео захвата.

На кадрах видны мужчины в форме в масках и оружием, которые бьют и обыскивают рабочих.

Захват произошел 13 сентября. Свыше 20 вооруженных человек представились сотрудниками частного охранного предприятия. Руководивший ими управляющий предприятия изъял документацию компании.

В МВД Иркутской области в курсе ситуации, там пояснили, что захват нефтяной компании связан с переделом прав собственности между двумя владельцами. Прибытие вооруженных людей связано с исполнением судебного решения.

Компания «Дулисьма» была подконтрольна бизнесмену Алексею Хотину, экс-владелецу банка «Югра». В 2022 году также было захвачено его предприятие «Каюм Нефть».

Хотина в настоящее время судят за растрату 23 миллиардов рублей топ-менеджментом банка «Югра».