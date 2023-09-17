Труп мужчины нашли в хостеле в Москве

Труп мужчины нашли в хостеле на Пятницком шоссе в Москве, сообщает Telegram-канал столичного СК. Отмечается, что погибшему было 30 лет. По данным ведомства, на теле мужчины были выявлены признаки насильственной смерти.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

12 сентября в Москве сотрудники угрозыска управления МВД по САО задержали мужчину, подозреваемого в двойном убийстве на улице Фестивальной. Для того чтобы установить местонахождение подозреваемого, полицейским понадобилось менее суток. Ранее за сутки на этой улице были обнаружены два трупа с отсеченными головами.

Первое тело без головы было обнаружено в парке «Дружба», а второе — в квартире жилого дома на Фестивальной улице. Прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». Представители надзорного ведомства сообщали, что на теле одного из убитых также были замечены множественные колото-резаные раны.