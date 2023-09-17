Багаж 200 российских туристов забыли в Египте

Порядка 200 российских туристов остались без багажа по возвращении в Москву из Египта , сообщает Telegram-канал Mash. Предположительно, все вещи туристов забыли в Шарм-эш-Шейхе. Нехватку обнаружили только в аэропорту Шереметьево .

Инцидент произошел с самолетом авиакомпании AlMasria Universal Airlines. В соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись, в которой пассажирка жалуется, что на обслуживание 200 человек при поиске багажа вышли всего два сотрудника. Пользовательница Ольга Антипова утверждает, что регистрация утери багажа заняла шесть часов. Решение не вывозить весь багаж, по ее словам, принял командир судна. Из всех вещей на борт была взята лишь детская коляска.