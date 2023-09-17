Восемь человек пострадали из-за аварии на американских горках

В Мюнхене во время фестиваля Октоберфест столкнулись две вагонетки американских горок, пострадали восемь пассажиров. Об этом сообщает Bild.

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Инцидент произошел на аттракционе «Хелленблиц» в Мюнхене во время празднования Октоберфеста, столкнулись две вагонетки американских горок с пассажирами. Пострадали восемь человек, они получили легкие травмы, причина поломки аттракциона неизвестна.