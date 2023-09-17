Посетители бассейна в Сергиевом Посаде отравились парами хлора
Трое детей отравились токсичными парами хлора в бассейне Сергиева Посада. О происшествии сообщает прокуратура Московской области.
Инцидент произошёл в фитнес-центре, расположенном на улице Железнодорожной.
Во время занятия в детском бассейне трое несовершеннолетних почувствовали недомогание. Их отвезли в медицинское учреждение, где поставили предварительный диагноз: токсическое действие паров хлора.
«По предварительным данным большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования», - сообщает прокуратура.
Управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ – «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Начались допросы сотрудников фитнес-клуба, сотрудники Роспотребнадзора взяли из бассейна образцы воды. Планируется провести несколько судебных экспертиз, сообщает ведомство.