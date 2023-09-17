Посетители бассейна в Сергиевом Посаде отравились парами хлора

Трое детей отравились токсичными парами хлора в бассейне Сергиева Посада. О происшествии сообщает прокуратура Московской области .

Инцидент произошёл в фитнес-центре, расположенном на улице Железнодорожной.

Во время занятия в детском бассейне трое несовершеннолетних почувствовали недомогание. Их отвезли в медицинское учреждение, где поставили предварительный диагноз: токсическое действие паров хлора.