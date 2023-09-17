Появилось видео задержания мужчины, который протаранил 10 машин в Москве
В Сети появилось видео задержания мужчины, который этой ночью устроил ДТП с 10 автомобилями в Москве. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.
«Гонщика пытались задержать сами водители, но в итоге заковать его в наручники удалось лишь сотрудникам ДПС в Подмосковье», — говорится в сообщении.
Авария произошла в московском районе Восточное Бирюлево.
Очевидцы ДТП сообщили, что мужчина ехал за рулем с пистолетом в руке, а после того, как протаранил несколько машин, испачканный в крови водитель вышел, заявил, что у него в багажнике лежит тело и за ним гонятся. После чего мужчина скрылся, а за ним погнались еще несколько автомобилей.
Задержать мужчину удалось спустя час. В салоне автомобиля сотрудники полиции обнаружили женщину в крови. На сиденье лежал тесак, у женщины был отрезан один из пальцев. Она госпитализирована.
Ранее сообщалось, что массовая драка произошла на автостоянке в Нижнекамске.