«Гонщика пытались задержать сами водители, но в итоге заковать его в наручники удалось лишь сотрудникам ДПС в Подмосковье », — говорится в сообщении.

Очевидцы ДТП сообщили, что мужчина ехал за рулем с пистолетом в руке, а после того, как протаранил несколько машин, испачканный в крови водитель вышел, заявил, что у него в багажнике лежит тело и за ним гонятся. После чего мужчина скрылся, а за ним погнались еще несколько автомобилей.