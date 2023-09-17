В аэропортах Москвы задержаны более 30 рейсов

По меньшей мере 31 рейс задержан и шесть отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

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По данным на 7:32 по московскому времени, во "Внуково" задержаны пять рейсов и пять отменены, в "Домодедово" задержаны 19 рейсов и один отменен. В "Шереметьево" задержаны семь рейсов.

В последнее время в аэропортах Москвы и Подмосковья участились задержки и отмены рейсов на фоне попыток атак беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 17 сентября план «Ковер» был объявлен в столичном аэропорту «Внуково». Были задержаны 19 рейсов и три отменены в «Домодедово» и «Шереметьево».

Утром 16 сентября 42 рейса были задержаны и четыре отменены в столичных аэропортах. 10 сентября аэропорты Москвы сообщали о задержке 20 рейсов.

Минобороны РФ в этот же день сообщало о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить атаку беспилотниками самолетного типа, однако российские системы противовоздушной обороны уничтожили аппарат над территорией Белгородской области.