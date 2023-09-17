Собянин сообщил о еще одном сбитом под Москвой беспилотнике

Еще один беспилотник, пытавшийся прорваться к Москву, был сбит войсками противовоздушной обороны (ПВО). Об этом Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дрон был уничтожен в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших нет.