Собянин сообщил о еще одном сбитом под Москвой беспилотнике

Еще один беспилотник, пытавшийся прорваться к Москву, был сбит войсками противовоздушной обороны (ПВО). Об этом Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что дрон был уничтожен в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших нет.
Ранее 17 сентября Собянин сообщал, что украинский дрон был перехвачен в городском округе Истра. После этого в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево был введен план Ковер, который объявляется при обнаружении в небе опасных объектов.
Lenta.ru: главные новости