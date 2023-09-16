Мужчина устроил стрельбу в парке Филатов Луг в Новой Москве
Мужчина начал стрелять в парке Филатов Луг в Новой Москве, никто не пострадал. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.
В полицию поступило сообщение, что «неизвестный в парке Филатов Луг (ТиНАО) произвел выстрел из предмета, внешне схожего с огнестрельным оружием».
Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и задержали стрелявшего. Пострадавших в результате инцидента нет. Полицейские изъяли травматический пистолет, который был зарегистрирован в установленном порядке.
— Проводится проверка, будет дана правовая оценка действий мужчины и принято процессуальное решение, — заявили в ведомстве.
Источник РИА Новости рассказал, что гражданин, который устроил стрельбу, «испугался двоих мужчин и для своей безопасности произвел выстрел вверх».
14 сентября майор юстиции в отставке обезоружил и помог полицейским задержать вооруженного мужчину в столичном районе Можайский. В полицию поступило сообщение о стрельбе в районе улицы Толбухина, куда незамедлительно прибыли оперативники. Мужчина стрелял, находясь в сквере между жилыми домами.