В Севастополе задержан член свердловской ОПГ из 90-х

В Севастополе (Республика Крым) полицейские задержали участника организованной преступной группировки из Нижнего Тагила (Свердловская область), который, по версии следствия, причастен к серии заказных убийств в 90-х годах. Об этом рассказала Baza.

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«ОПГ „Герат-Урал“ родом из 90-х из Нижнего Тагила. Она состояла из ветеранов, прошедших Афган (Герат — город в Афганистане). По версии следствия, задержанный в девяностые расстрелял „авторитетного бизнесмена“ по приказу своего босса — Андрея Селезнева („Селя“), возглавлявшего группировку „Герат-Урал“», — сообщил telegram-канал Baza.

По информации telegram-канала, речь идет о раскрытии сразу трех заказных убийств — двух «авторитетов» и бизнесмена, совершенных в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге в 90-е годы. «К 1994-му в Нижнем Тагиле развернулась „бандитская война“ за сферы влияния, и „Селя“ решил разобраться с частью конкурентов», — пишет Baza.

На данный момент задержанный в Севастополе 7 сентября представитель ОПГ Рогожкин, отправлен в СИЗО. Лидера «Герат-Урал» Селезнева, по делу о заказных убийствах, отправили под домашний арест.