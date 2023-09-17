В аэропортах Москвы объявлен план «Ковер»

План «Ковер» объявлен в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Об этом сообщает Baza.

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«Ковер» объявляется при появлении в небе неизвестных или опасных объектов.

По данным портала «Яндекс.Расписания», на данный момент задержано 29 рейсов, девять отменены.