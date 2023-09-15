Обрушение произошло на шахте в Белгородской области

Обрушение произошло на шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Инцидент произошел в 11:10 мск в пятницу, 15 сентября. По предварительной информации, никто из сотрудников не пострадал. Сейчас Яковлевский ГОК который входит в «Северсталь»), продолжает свою работу в штатном режиме.

Напомним, что в среду, 13 сентября, в районе Эрегли в провинции Зонгулдак на севере Турции произошло обрушение в шахте. В момент происшествия в смене работали 280 человек. 276 рабочих смогли покинуть место после обвала. Еще троих удалось спасти, один скончался.