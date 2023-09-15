Стали известны обстоятельства смерти дочери актера Михаила Ульянова
Тело дочери народного артиста СССР Михаила Ульянова, 63-летней Елены Ульяновой, обнаружила консьержка.
Она открыла дверь квартиры женщины на Большой Бронной по настоянию ее друга. Он не мог связаться с Еленой Михайловной в течение двух дней.
MK.RU уточняет, что полиция исключила криминальную версию, причиной смерти мог стать сердечный приступ.
Мать Елены Ульяновой - актриса Алла Парфаньяк. Елена Михайловна выбрала карьеру художника-графика и возглавляла фонд имени Михаила Ульянова, который оказывает помощь пожилым советским актерам кино и театра.