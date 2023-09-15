ФСБ сообщила о приговоре работавшему на спецслужбу США контрабандисту
Тверской областной суд приговорил к 12,5 года лишения свободы россиянина Сергея Кабанова за контрабанду российской продукции военного назначения по заданию спецслужбы США. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ФСБ.
Мужчина признан виновным в госизмене. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.
Транспортировка военной техники в США шла транзитом через Латвию.
По данным ФСБ, Кабанов переправлял компоненты, которые используются в ракетной технике Вооруженных Сил России, американской фирме Victory Procurement Services, которая контролируется Пентагоном.
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