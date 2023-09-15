Пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, экстренно посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, рассказал, что решение о приземлении на грунт было принято из-за нехватки топлива на борту.

— Почему принял такую ситуацию — сажать самолет с рабочими двигателями — потому что, если будет отказ двигателя, — через восемь минут уже закончится топливо — то там уже будут последствия, — сказал он.

По его словам, в случае отказа двигателя произвести посадку было бы намного тяжелее, поскольку и остальные дополнительные системы также отключатся. Героическое решение Белов принял не в одиночку, он обсудил этот вопрос с диспетчером и провел брифинг со вторым пилотом, передает РИА Новости.

Утром 12 сентября самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку в чистом поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту были более 160 пассажиров и шесть членов экипажа.