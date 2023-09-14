Сообщник арестованной за наркотики актрисы Искандер собирался купить дачу

Сообщник арестованной за хранение крупной партии наркотиков российской актрисы Рамили Искандер 32-летний дилер из Пензы Максим Рудаков собирался купить дачу. О его планах сообщает издание «МК».

По информации журналистов, россиянин рассматривал возможность приобретения земельного участка в Подмосковье. О желании купить недвижимость за городом он рассказал своим родственникам.

Отмечается, что при этом официального дохода у Рудакова не было. Он отчислился из Пензенского университета после третьего курса, после чего работал официантом. Ранее сообщалось, что при обыске у сообщника Искандер обнаружили десять килограммов наркотиков.