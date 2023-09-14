Борт «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний» , вылетевший в Сочи , экстренно вернулся в екатеринбургский аэропорт Кольцово . По словам очевидца происшествия, в аэропорту лайнер встретили пожарные.

«Вылетевший в Сочи самолет „Уральских авиалиний“ вернулся обратно в [аэропорт Кольцово]. Судно после посадки встречали пожарные», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.

«Сработал датчик неисправности одной из систем. Для обеспечения безопасности полета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета», — пояснили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Никто из пассажиров не пострадал.

Утром 12 сентября летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже экстренно сел в поле недалеко от Новосибирска. На борту находились 159 человек, среди них 23 ребенка, пятерым понадобилась медицинская помощь.