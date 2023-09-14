Стала известна колония, где находится осужденный на 22 года строгого режима советник главы «Роскосмоса» и экс-журналист Иван Сафронов. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Сафронова поместили в одну из колоний Красноярского края.

5 сентября Мосгорсуд вынес приговор Сафронову — он получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене, также на него был наложен штраф в 500 тысяч рублей.