Обвиняемый в мошенничестве Митволь признал вину в суде
Обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину во время заседания суда в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости.
«Да, согласен», — сказал он в ответ на вопрос судьи Ивана Иванова о том, согласен ли он с предъявленным обвинением.
Ранее сообщалось, что Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске.
В июне депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Митволь заключил сделку со следствием.