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Обвиняемый в мошенничестве Митволь признал вину в суде

Обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро председатель совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину во время заседания суда в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвиняемый в мошенничестве Митволь признал вину в суде
© РИА Новости

«Да, согласен», — сказал он в ответ на вопрос судьи Ивана Иванова о том, согласен ли он с предъявленным обвинением.

Ранее сообщалось, что Митволь признал вину в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске.

В июне депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Митволь заключил сделку со следствием.

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