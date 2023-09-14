Актрису Рамилю Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона

После проведения обыска в доме в Москве у заслуженной артистки РФ Рамили Искандер (Хисамовой) были обнаружены 2 килограмма мефедрона и доза кокаина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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29 августа сотрудники пензенского Управления по контролю за оборотом наркотиков провели обыск у 46-летней актрисы Российского академического молодежного театра в поселке Марушкинское. В ходе мероприятия были найдены амфетамин и 0,05 грамма кокаина в доме Искандер (Хисамовой). Кроме того, под обшивкой двери ее автомобиля были обнаружены два свертка, весом 1966 граммов, которые позднее экспертиза определила как содержащие мефедрон.

Заслуженная артистка РФ была допрошена и после задержана. Против нее возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ (Производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

Рамиля Искандер известна своими ролями в различных сериалах и фильмах, а также исполнила роль Марии Темрюковны, жены Ивана Грозного, в фильме Лунгина "Царь".