Мошенники придумали новую схему получения данных пациентов клиник

Охотники за персональными данными россиян начали использовать новую схему. С недавних пор медицинские организации стали получать письма от неких коммерческих структур, которые якобы от лица Роскомнадзора уведомляют о нарушении требований по защите данных пациентов. Об этом сообщают «Известия».

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Аферисты предлагают устранить проблему, внеся необходимые корректировки в базы учреждений здравоохранения. И если организация соглашается на «помощь», то злоумышленники заполучают не только сведения, которые необходимы для кражи средств со счетов, но и информацию о состоянии здоровья пациентов. Как отмечают эксперты, ее мошенники могут использовать для шантажа.

Как пояснила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева, новизна схемы заключается в том, что это не традиционные фишинговые рассылки или получение персональных данных от сотрудников медучреждений. По ее словам, представляясь сотрудниками коммерческих организаций, действующих от имени регулятора, злоумышленники пытаются использовать человеческий фактор.

«В надежде на впечатлительность сотрудников медицинских учреждений злоумышленники пытаются вынудить их заключить договор на исправление ошибок и устранение нарушений в уже поданных в Роскомнадзор данных», — отметила она.