В Москве задержали подозреваемого в участии в легионе "Свобода России"

Правоохранительные органы задержали жителя Москвы Евгения Мищенко, который в ходе следственных действий признал вину в участии в украинской террористической организации - легионе "Свобода России" (запрещена на территории РФ), сообщил ТАСС его адвокат Николай Фомин.

Он пояснил, что следователь просил суд избрать обвиняемому арест на два месяца, однако судебное решение не было принято из-за того, что подозреваемый пожаловался на самочувствие и был увезен на карете скорой помощи.

"Бабушкинский районный суд Москвы возвратил материалы уголовного дела в отношении моего подзащитного следственному органу в связи с невозможностью рассмотреть его ходатайство об избрании меры пресечения из-за отсутствия обвиняемого. Следователь только что мне заявил, что мой подзащитный госпитализирован в одну из столичных больниц", - сказал защитник.

Как следует из материалов дела, москвич Мищенко в ходе следственных действий признал вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). По версии следствия, мужчина является сторонником запрещенной в России украинской террористической организации легион "Свобода России".