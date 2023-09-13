В Крымске произошла авария на водопроводе
Авария на водопроводе произошла в Крымске в Краснодарском крае, для устранения ее последствий с 10 утра в четверг в городе будет прекращена подача воды, предварительно, на 18 часов, вводятся изменения в график работы школ и детских садов. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.
"Произошла серьезная авария на водопроводе. Завтра, 14 сентября, с 10:00 для ликвидации аварийной ситуации будет прекращена подача воды абонентам на 100% ориентировочно на 18 часов. Во всем городе не будет воды (кроме микрорайона "Надежда"). Выход на плановый режим подачи воды в течение 6 часов после окончания работ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что детские сады в городе будут работать в четверг только до обеда, в школах вводят сокращенное расписание для учащихся во вторую смену, о возможных изменениях в графике работы социальных объектов на пятницу будет сообщено позже. Власти Крымска призвали жителей запастись необходимым количеством питьевой и технической воды.