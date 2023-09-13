В Крымске произошла авария на водопроводе

Авария на водопроводе произошла в Крымске в Краснодарском крае, для устранения ее последствий с 10 утра в четверг в городе будет прекращена подача воды, предварительно, на 18 часов, вводятся изменения в график работы школ и детских садов. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.