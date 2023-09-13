В Словакии конференция закончилась дракой экс-главы МВД и экс-премьера
Экс-премьер Словакии Игор Матович и бывший министр внутренних дел республики, социал-демократ Роберт Калиняк подрались перед дворцом правительства в центре Братиславы, сообщает портал Pravda.sk. Конфликт между политиками произошел в ходе пресс-конференции по вопросам миграции, которую проводила оппозиционная партия «Направление — социальная-демократия».
Экс-премьер, возглавляющий партию правого толка «Обычные люди и независимые личности» прибыл на митинг на вездеходе, на котором были установлены репродукторы. Он включил их на полную громкость, перебивая выступления участников встречи с журналистами, и начал резко критиковать оппонентов.
Калиняк пытался отобрать у Матовича микрофон, но тот отбивался и в момент попытался оттолкнуть Калиняка ногой. Позже в конфликт вмешалась полиция.
Ранее политолог Владимир Карасев объяснял популярность сторонников России в Словакии и Австрии традиционными христианскими ценностями, которых придерживаются в этих странах. Карасев уточнил, что там выступают против ЛГБТ, бесконтрольной миграции и поставок оружия ВСУ. Словакия и Австрия хотели бы в том числе возобновить экономическое сотрудничество с Россией и Белоруссией.