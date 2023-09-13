Три человека пострадали в результате падения лифта в многоэтажке Краснодара

Пассажирский лифт сорвался с высоты восьмого этажа в многоквартирном доме в Краснодаре. В результате инцидента пострадали один взрослый и двое детей, сообщило УМВД России по Краснодару.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня в доме на улице Московской. В лифте, который упал с 8 этажа, находились трое мужчин, женщина и двое детей.

«По предварительной информации, пострадал мужчина и двое детей 3 и 4 лет. Их доставили в больницу для оказания необходимой помощи и обследования», - пояснил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В СК по Краснодарскому краю уточнили, что жизням пострадавших ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На кадрах из подъезда многоэтажки, которые опубликовал в своем Telegram-канале Следком, эксперт отмечает, что «лифт с явными признаками технической неисправности».

В свою очередь жительница дома рассказала телеканалу «360», что с лифтом, который рухнул в шахту, уже давно были проблемы. Она также показала документ, в котором значится, что лифт не имеет освидетельствования по тросам, а «поверхностный износ тяговых канатов близок к предельному, имеется разрыв». Это данные от 3 марта 2023 года.