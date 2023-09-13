В Гатчине закрыли школы и детсады из-за мужчины с ружьем

Жители Ленобласти сообщили о подозрительном мужчине, который бродил по Гатчине в противогазе, в руках незнакомец держал ружье. Об этом сообщается в группе "Подслушано Гатчина" во "ВКонтакте".
Вооруженного человека заметили жители поселка Татьянино, лицо незнакомец прикрыл противогазом и бродил возле детских площадок. По данным "Лен. ТВ", в район направлены усиленные наряды полиции и Росгвардии.
"Ряд детских садов и школ в этом районе закрыты во избежание негативных последствий. Лучше сделать так, чем потом пожинать плоды неосмотрительности", — сообщил вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин.
Власти Ленобласти просят быть бдительными жителей Гатчинского района и сообщать о подозрительном вооруженном мужчине в правоохранительные органы.