Авиакомпания «Уральские авиалинии» разместила на своем сайте форму заявления на компенсацию в 100 тысяч рублей, которая положена каждому пассажиру экстренно севшего накануне в поле под Новосибирском самолета Airbus A320.

12 сентября самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в Новосибирской области. На борту самолета находилось 159 пассажиров, в том числе дети, и шесть членов экипажа. Никто из них серьезно не пострадал. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что причиной аварийной посадки стал отказ одной из трех гидросистем и отметил, что всем пассажирам положена компенсация в 100 тысяч рублей.

Сегодня на сайте авиаперевозчика появилось обращение к летевшим рейсом U6-1383. В авиакомпании еще раз напомнили, что им будет произведена «выплата компенсации в размере 100 тысяч рублей».

Для ее получения пассажиров попросили скачать форму заявления на сайте авиакомпании, распечатать, заполнить ее, а затем подписать и отсканировать. Также в «Уральских авиалиниях» попросили предоставить реквизиты банка и сканы или копии паспорта и свидетельства о рождении детей, если пассажир летел с ними.

Затем все эти документы необходимо прикрепить на сайт и нажать кнопку «Отправить заявление» в разделе обратной связи «Компенсация пассажирам рейса U6-1383».

«В случае если компенсацию будет получать третье лицо, то приложите нотариально заверенную доверенность», - пояснили в авиакомпании.