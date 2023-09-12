Типография загорелась в Петербурге

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу рассказали, что в городе возник пожар в типографии, есть один пострадавший. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что пожар произошёл в двухэтажной типографии на улице Латышских стрелков. Пожару присвоен повышенный уровень сложности – огонь перекинулся на картонную упаковку. Согласно имеющимся данным, площадь возгорания составила 800 кв.м.

В результате пожара пострадал один человек. Он был госпитализирован с ожогами. Сейчас на месте происшествия работают спасательные службы.