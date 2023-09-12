В Москве суд арестовал 11 квартир журналиста Караулова

Следствие считает, что он сдавал их в аренду. Третье уголовное дело против Караулова возбудил лично начальник Управления организации дознания ГУ МВД России по Москве, полковник Павел Милованов еще 30 марта. Мосгорсуд признал законным наложение обеспечительных мер на объекты недвижимости. Он считает, что у журналиста всего 50 квартир в Москве, оформленных на его родственников, которые он нелегально сдавал в течение четырех лет через третьих лиц.