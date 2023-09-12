Бабченко* сообщил о возбужденном против него на Украине деле

Журналист Аркадий Бабченко (внесен в список иноагентов в РФ и в перечень экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против него уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

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Бабченко заявил, что ему неизвестно, на каких основаниях было открыто уголовное производство.

«Собственно говоря, может быть только одно - *** [критиковал - прим.ред.] Бубочку [президента Украины Владимира Зеленского]. Никаких других вариантов быть просто не может. Я не резидент Украины, в стране не был уже четыре года, бизнеса нет, имущества нет. Только мои посты», - сказал он.

По словам Бабченко, ориентировка на него висит в базе пограничников. Они якобы получили указание пустить его в страну, но после пересечения задержать и отправить в СИЗО.

Бабченко заявил, что его много раз предавали друзья коллеги и близкие, «и теперь вот очередной раз».

«И было у отца две Родины. И обе его предали. Ну, что сынку, помогли тебе твои ляхи. Мне нечего ответить теперь на этот вопрос», - сказал он.

По словам Бабченко, он пытался отправиться на Украину дважды, но оба раза с его машиной возникали проблемы.

Бабченко назвал уголовное дело «крушением всех планов и надежд», так как он ассоциировал свое будущее с Украиной.

«Зеленский у власти еще как минимум пять лет. <…> Государственности нет. Это уже понятно. Соответсвенно, въезд мне закрыт. <…> Проект «Украина» в отношении меня закрыт», - заключил он.

Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале в Киеве. После поражения Петра Порошенко на выборах президента Украины в 2019 году Бабченко заявил, что не поддерживает курс Зеленского. В ноябре 2019-го Бабченко покинул Украину.

В июле 2020 года стало известно, что Бабченко включен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.