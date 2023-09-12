Бабченко* сообщил о возбужденном против него на Украине деле
Журналист Аркадий Бабченко (внесен в список иноагентов в РФ и в перечень экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против него уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.
Бабченко заявил, что ему неизвестно, на каких основаниях было открыто уголовное производство.
«Собственно говоря, может быть только одно - *** [критиковал - прим.ред.] Бубочку [президента Украины Владимира Зеленского]. Никаких других вариантов быть просто не может. Я не резидент Украины, в стране не был уже четыре года, бизнеса нет, имущества нет. Только мои посты», - сказал он.
По словам Бабченко, ориентировка на него висит в базе пограничников. Они якобы получили указание пустить его в страну, но после пересечения задержать и отправить в СИЗО.
Бабченко заявил, что его много раз предавали друзья коллеги и близкие, «и теперь вот очередной раз».
«И было у отца две Родины. И обе его предали. Ну, что сынку, помогли тебе твои ляхи. Мне нечего ответить теперь на этот вопрос», - сказал он.
По словам Бабченко, он пытался отправиться на Украину дважды, но оба раза с его машиной возникали проблемы.
Бабченко назвал уголовное дело «крушением всех планов и надежд», так как он ассоциировал свое будущее с Украиной.
«Зеленский у власти еще как минимум пять лет. <…> Государственности нет. Это уже понятно. Соответсвенно, въезд мне закрыт. <…> Проект «Украина» в отношении меня закрыт», - заключил он.
Имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на телеканале в Киеве. После поражения Петра Порошенко на выборах президента Украины в 2019 году Бабченко заявил, что не поддерживает курс Зеленского. В ноябре 2019-го Бабченко покинул Украину.
В июле 2020 года стало известно, что Бабченко включен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В январе 2023-го Бабченко объявили в розыск в РФ по уголовное статье.