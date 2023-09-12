Суд приговорил к 16 годам тюрьмы одного из соучастников убийства Япончика

Мосгорсуд приговорил к 16 годам лишения свободы Нугзара Папаву, одного из соучастников убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного по прозвищу Япончик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичной прокуратуру.

Суд принял во внимание позицию государственного обвинителя. Отбывать свое наказание Папава будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что покушение на Япончика было совершено 28 июля 2009 года в Москве. Его обстреляли из снайперской винтовки на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. Криминального авторитета экстренно госпитализировали, после чего провели операцию и ввели искусственную кому. 9 октября того же года Япончик скончался.