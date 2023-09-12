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Суд приговорил к 16 годам тюрьмы одного из соучастников убийства Япончика

Мосгорсуд приговорил к 16 годам лишения свободы Нугзара Папаву, одного из соучастников убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного по прозвищу Япончик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичной прокуратуру.

Суд приговорил к 16 годам тюрьмы одного из соучастников убийства Япончика
© ТАСС

Суд принял во внимание позицию государственного обвинителя. Отбывать свое наказание Папава будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что покушение на Япончика было совершено 28 июля 2009 года в Москве. Его обстреляли из снайперской винтовки на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. Криминального авторитета экстренно госпитализировали, после чего провели операцию и ввели искусственную кому. 9 октября того же года Япончик скончался.

Следователи установили, что организатором убийства был вор в законе Илья Симония, известный по прозвищу Махо. Сообщниками были пять человек — Папава, Каха Газзаев, Муртаз Шадания, Джамбулат Джанашия и Астамур Бутба. Газзаев, Шадания и Джанашия представил перед судом в 2021 году.

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