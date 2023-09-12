Жена посадившего самолет в поле пилота рассказала о первом звонке мужа

«Он позвонил мне сам в 08:08 не со своего телефона, я ничего не знала, естественно. Он позвонил и предупредил, что все в порядке: "Не волнуйся, будут сообщать, у меня все хорошо, у пассажиров тоже все хорошо, никто не пострадал, самолет тоже целый. У нас отказала гидросистема, мы сели в поле, правда, не в кукурузном, а в пшеничном"», — пересказала диалог женщина.