Следователи изъяли блоки регистрации и образцы топлива из севшего на поле А320

Аварийную посадку самолета, который летел из Сочи в Омск, исследуют сотрудники транспортного подразделения Следственного комитета РФ. Уголовное дело расследуется по признакам преступления "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" - статья 263 Уголовного кодекса РФ.

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Пока официально установлен лишь сам факт, что 12 сентября при выполнении рейса Сочи-Омск воздушное судно по технической причине совершило аварийную посадку, как записано в материалах дела -"на открытом участке местности в Убинском районе Новосибирской области". Из находящихся на борту людей никто не пострадал.

Сегодня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК Алексею Александрову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

"Российская газета" обратилась в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России с вопросом, что успели сделать следователи.

По данным ведомства, в настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты блоки регистрации полетных данных, образцы топлива и технических жидкостей. Также уже назначены все положенные судебные экспертизы. Идет допрос свидетелей.

В управлении сказали стандартной фразой без дополнительной конкретики, что "проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего".