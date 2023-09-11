Военкор Геннадий Дубовой погиб в центре Донецка

В Донецке погиб военкор Дубовой
В центре Донецка в результате ДТП погиб военкор Геннадий Дубовой. Об этом «РИА Новости» сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Да, его сбила машина», — сказал он.
По словам Бердичевского, Дубовой шел за цветами для жены, которая должна была приехать в Донецк 12 сентября.
«И вот когда он подходил к дому, его машина сбила», — добавил он.
В «РИА Новости» отметили, что ДТП произошло на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема. На месте происшествия были рассыпаны цветы. Дубовому было 56 лет.
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