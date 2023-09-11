ФСБ выявила незаконную продажу 8 тонн краба в ресторанах Москвы

Следователи ФСБ в ходе проверки московских ресторанов выявили незаконный сбыт более 8 тонн краба, ущерб государству составил около 50 млн рублей. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, следователи допросили часть персонала ресторанов, противоправная деятельность которых попала в поле зрения силовиков.
"В настоящий момент следователями допрошены больше десятка сотрудников и директоров столичных ресторанов, чью незаконную деятельность выявили сотрудники правоохранительных органов. В рамках уголовного дела назначены различные экспертизы, а также устанавливаются лица, причастные к сбыту краба в нарушение законодательства", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на момент возбуждения уголовного дела по п. "а", "б" ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) ущерб от незаконной продажи краба составил почти 50 млн рублей. По данным следствия, в сговоре с поставщиками столичные рестораторы приобрели краба по заведомо не соответствующим действительности ветеринарно-сопроводительным документам без прохождения необходимых ветеринарных и санитарных процедур. Санкция статьи, которая вменяется пока неустановленным лицам, предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
В правоохранительных органах уточнили, что проверкам со стороны оперативных сотрудников подверглась сеть заведений ресторатора Бориса Зарькова White Rabbit Family (WRF). Отвечая на официальный запрос агентства, ресторатор подтвердил факт проверки персонала ресторана со стороны правоохранительных органов и заявил, что руководство заведений взаимодействует со следователями. При этом он отметил, что следственные действия не мешают ведению его бизнеса. Комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.