ФСБ выявила незаконную продажу 8 тонн краба в ресторанах Москвы

Следователи ФСБ в ходе проверки московских ресторанов выявили незаконный сбыт более 8 тонн краба, ущерб государству составил около 50 млн рублей. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, следователи допросили часть персонала ресторанов, противоправная деятельность которых попала в поле зрения силовиков.

© соцсети

"В настоящий момент следователями допрошены больше десятка сотрудников и директоров столичных ресторанов, чью незаконную деятельность выявили сотрудники правоохранительных органов. В рамках уголовного дела назначены различные экспертизы, а также устанавливаются лица, причастные к сбыту краба в нарушение законодательства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на момент возбуждения уголовного дела по п. "а", "б" ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) ущерб от незаконной продажи краба составил почти 50 млн рублей. По данным следствия, в сговоре с поставщиками столичные рестораторы приобрели краба по заведомо не соответствующим действительности ветеринарно-сопроводительным документам без прохождения необходимых ветеринарных и санитарных процедур. Санкция статьи, которая вменяется пока неустановленным лицам, предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.