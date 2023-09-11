Военкор Геннадий Дубовой погиб в центре Донецка

Военкор Геннадий Дубовой скончался в Донецке в возрасте 56 лет, сообщил в Telegram его коллега Александр Коц. По его словам, Дубового сбила машина. Он выразил сожаление в связи с гибелью товарища.
В Донецке погиб военкор Геннадий Дубовой. Сбила машина. Земля пухом, — написал Коц.
Информацию о гибели Дубового подтвердили также герой Новороссии, ополченец Александр Жучковский, и анонимный автор Telegram-канала «Zаписки ветерана».
22 июля стало известно о гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, он попал под обстрел ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки вместе с группой коллег, также при атаке пострадали журналисты «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Журавлев погиб в результате обстрела гражданского автомобиля на пути от города Васильевки в сторону села Владимировка. По факту гибели Журавлева возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил посмертно представить военкора к ведомственной награде «Доблесть и отвага».