Военкор Геннадий Дубовой погиб в центре Донецка

Военкор Геннадий Дубовой скончался в Донецке в возрасте 56 лет, сообщил в Telegram его коллега Александр Коц. По его словам, Дубового сбила машина. Он выразил сожаление в связи с гибелью товарища.

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В Донецке погиб военкор Геннадий Дубовой. Сбила машина. Земля пухом, — написал Коц.

Информацию о гибели Дубового подтвердили также герой Новороссии, ополченец Александр Жучковский, и анонимный автор Telegram-канала «Zаписки ветерана».

22 июля стало известно о гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, он попал под обстрел ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки вместе с группой коллег, также при атаке пострадали журналисты «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.