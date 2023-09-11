Администратора «Кремлевской прачки» оставили в СИЗО

Тверской суд Москвы продлил до 13 декабря арест администратору Telegram-канала "Кремлевская прачка" Михаилу Полякову, обвиняемому в вымогательстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов в отношении Полякова и продлил срок содержания под стражей до 13 декабря", - сказала представитель суда.

Также суд продлил срок ареста двум другим фигурантам дела: генеральному директору ООО "Производственно-строительная компания "Наследие" Александру Санину и Денису Савинскому. Они обвиняются по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Поляков занимает должность замдиректора по безопасности АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи".