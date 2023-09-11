Двум актрисам театра Вахтангова потребовалась медицинская помощь за двое суток

За последние двое суток двум актрисам театра имени Вахтангова потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сперва вызвать скорую пришлось актрисе Лидии Вележевой. У нее резко упало артериальное давление. Врачи поставили ей диагноз «расстройство вегетативной нервной системы», однако от госпитализации артистка отказалась.

После вызвать врачей пришлось уже заслуженной артистке России Агнессе Петерсон. Она упала в здании театра и получила сотрясение головного мозга. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Сейчас актриса находится в больнице под наблюдением врачей.