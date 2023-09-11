Двум актрисам театра Вахтангова потребовалась медицинская помощь за двое суток
За последние двое суток двум актрисам театра имени Вахтангова потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сперва вызвать скорую пришлось актрисе Лидии Вележевой. У нее резко упало артериальное давление. Врачи поставили ей диагноз «расстройство вегетативной нервной системы», однако от госпитализации артистка отказалась.
После вызвать врачей пришлось уже заслуженной артистке России Агнессе Петерсон. Она упала в здании театра и получила сотрясение головного мозга. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Сейчас актриса находится в больнице под наблюдением врачей.
Напомним, что накануне пьяный мужчина сломал памятник-фонтан «Принцесса Турандот», который находится возле Вахтанговского театра. Он залез на скульптуру, однако ее часть обломилась, и вандал упал в фонтан. Как заявлял директор театра Кирилл Крок, на восстановление может уйти до полугода. Мужчину задержали, ему вызывали скорую помощь.