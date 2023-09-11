11 сентября 2001 года: самый крупный теракт в Америке

11 сентября 2001 года произошел крупнейший в истории теракт - в США боевиками-смертниками террористической организации «Аль-Каида»* были захвачены четыре пассажирских самолета. Они направили два из них на башни Всемирного торгового центра, а два других – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Подробности произошедшего – в материале «Рамблера».

Все захваченные самолеты, кроме последнего, достигли целей, при этом четвертый упал в поле неподалеку от Шанксвилла (штат Пенсильвания).

Жертвами терактов числятся 2 977 человек. В их числе - 343 пожарных и 60 полицейских. Среди погибших значатся не только граждане США, но еще 92 стран. В Нью-Йорке жертвами теракта стали 2 753 человека, в Пентагоне – 184 человека, 40 человек разбились в Пенсильвании.

Среди погибших при терактах – 19 террористов. Они были гражданами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Ливана.

Первый из терактов 11 сентября 2011 года произошел в 8.46 по местному времени. Тогда самолет Boeing 767 авиакомпании American Airlines, который следовал из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в Северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) на острове Манхэттен в Нью-Йорке между 93 и 99 этажами. В самолете находились 81 пассажир (в том числе пять террористов) и 11 членов экипажа.

Через несколько минут – в 9.03 – самолет Boeing 767 авиакомпании United Airlines, который летел из Бостона в Лос-Анджелес, врезался в Южную башню ВТЦ между 77 и 85 этажами. В самолете находились 56 пассажиров (в том числе пять террористов) и девять членов экипажа.

Чуть более чем через 30 минут (в 9.37) самолет Boeing 757 авиакомпании American Airlines, летевший из Вашингтона в Лос-Анджелес, врезался в здание Пентагона (штаб-квартира министерства обороны США), расположенного недалеко от Вашингтона. В самолете находились 58 пассажиров (в том числе пять террористов) и шесть членов экипажа.

В 10.03 самолет Boeing 757 авиакомпании United Airlines, следовавший из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Сан-Франциско, потерпел крушение – он упал на поле в юго-западной части Пенсильвании, около города Шанксвилл, в 200 километрах от Вашингтона. В самолете находились 37 пассажиров (в том числе четыре террориста) и семь членов экипажа.

В сентябре 2006 года президент США Джордж Буш-младший оценил ущерб от терактов 11 сентября 2001 года в 500 миллиардов долларов.

На месте разрушенных башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2011 года открыли Национальный мемориал и музей 11 сентября.