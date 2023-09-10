Россия установила исполнителей и заказчиков убийства Дугиной и Татарского
Россия установила исполнителей и заказчиков убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков
«Расследованием установлены конкретные исполнители и заказчики убийств Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максим Фомин) и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, покушений на Захара Прилепина и главу МВД ЛНР Игоря Корнета», - сказал Коков.
Также, по его словам, предотвращен ряд терактов в отношении руководителей Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, популярных общественных деятелей, журналистов и блогеров.
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