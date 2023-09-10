Россия установила исполнителей и заказчиков убийства Дугиной и Татарского

«Расследованием установлены конкретные исполнители и заказчики убийств Дарьи Дугиной, Владлена Татарского ( Максим Фомин ) и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, покушений на Захара Прилепина и главу МВД ЛНР Игоря Корнета », - сказал Коков.

Также, по его словам, предотвращен ряд терактов в отношении руководителей Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, популярных общественных деятелей, журналистов и блогеров.