В Иркутске загорелся дом сестры депутата заксобрания

В Иркутске в ночь на 10 сентября, в день голосования на выборах депутатов законодательного собрания, загорелся дом, в котором проживала сестра депутата заксобрания от КПРФ и кандидата в депутаты по избирательному округу № 4 Антона Романова, сообщает Telegram-канал SOTA. По его данным, пожар произошел в двухэтажном доме на восемь квартир.

Канал опубликовал видео с депутатом заксобрания региона Василием Обуховым, рассказавшим об инциденте.

Скорее всего, очаг пожара находился тоже в этом месте, то есть на входе в подъезд. Дом двухэтажный, на восемь квартир. <...> Вот такой у нас третий день идет голосование в заксобрание Иркутской области, — отметил он.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, пожар в областном центре на улице Мухиной произошел в ночь на 10 сентября. На его тушение были направлены 23 человека личного состава и шесть единиц техники. На место пожарно-спасательные подразделения прибыли в 02:27 по местному времени. К 03:00 пожар удалось локализовать, а уже в 03:07 он был ликвидирован. Пострадали в результате пожара два человека.

В местном обкоме партии утверждают, что дом «сожгли».