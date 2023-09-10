Самолет повредил шасси при посадке в Новосибирске

Самолет, на котором летели 82 человека из Челябинска в Новосибирск, повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирска. Воздушное судно не смогло выпустить закрылки. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры со ссылкой на транспортную прокуратуру Новосибирска.

Инцидент произошел, когда лайнер выполнял рейс Челябинск – Новосибирск.

«У воздушного судна авиакомпании «Сибирь» при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков», ― заявили в пресс-службе.

Уточняется, что самолет смог благополучно сеть в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина. Пассажиров пересадили из самолета в автобус на взлетно-посадочной полосе. Борт ос поврежденным шасси отбуксировали на стоянку для оценки технического состояния.