Незнакомая женщина укусила мужчину за голову в центре Петербурга

Незнакомая женщина укусила 44-летнего мужчину за голову в центре Петербурга . Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, петербуржец в ночь на 8 сентября проводил время возле ресторана «Алые паруса» на Кронверкской набережной. В это время в голову мужчине зубами вцепилась незнакомая ему женщина. Причина такого поступка случайной прохожей неизвестна.