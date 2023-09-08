Стало известно, кому принадлежит попавшая в ДТП в центре Москвы Ferrari

Автомобиль Ferrari Portofino, который вылетел на тротуар и врезался в дерево на Садово-Кудринской улице в Москве, принадлежит семье блогера Марины Подлесных. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, в момент аварии супруг Подлесных был за рулем, а она сама — на пассажирском сидении.

«Супруги отделались ушибами и испугом, помощь им оказали на месте», - говорится в сообщении.

Однако, по информации Telegram-канала Mash, на пассажирском сидении была «неустановленная пока 23-летняя девушка».

А Марина Подлесных «занервничала и отказалась от комментариев» по этому поводу. Сама блогер, судя по соцсетям, находилась за рубежом, утверждает канал.

Марина Подлесных позиционирует себя как инстамама, зарабатывает на мотивационных книгах и организации конкурсов красоты. У нее около 1 млн подписчиков в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской в России и запрещена). У ее мужа Дмитрия несколько бизнесов: по производству мебели, строительству и оптовой торговле.